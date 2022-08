Un homme circulait en sens interdit sur un scooter volé avec tournevis à Cannes

Il était environ 2h30 du matin dans la nuit de lundi 15 à mardi 16 août, lorsqu’une patrouille de police municipale a surpris un individu qui roulait en sens interdit à l’intersection de la rue des Serbes et de la rue d’Antibes à Cannes.

L’homme âgé de 18 ans et résident à Pégomas portait un tournevis sur lui, et un document dans la sacoche du deux-roues mentionnait un autre propriétaire. Contactée par les fonctionnaires, une dame résidant rue Clémenceau confirmait que son scooter avait disparu un peu plus tôt dans la soirée.

Durant sa garde à vue, l’intéressé a néanmoins nié les faits, prétextant que le scooter lui avait été confié par un tiers. Il a néanmoins été poursuivi pour recel de vol et sera convoqué ultérieurement en justice.

À noter que dimanche soir lors de la parade fleurie organisée à Cannes la Bocca pour la Saint-Barthélemy, c’est un garçon âgé d’à peine 10 ans qui a été interpellé par la police municipale, alors qu’il poussait un scooter volé. Le gamin, Tunisien, ne pouvait indiquer ni domicile, ni responsable légal.