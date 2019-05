Un homme âgé escroqué au distributeur de billets par un récidiviste bien rodé

C’est un type de crapulerie auquel les policiers de Menton sont régulièrement confrontés, sans pour autant que le phénomène ne se systématise au point de devenir critique. Le vol aux distributeurs automatiques de billets.

Souvent le week-end

"Dans de telles situations, le mode opératoire est toujours le même, indique-t-on au commissariat de police. La victime, souvent âgée, veut retirer de l’argent au distributeur. Quelqu’un l’observe – sans être vu – pour repérer le code. Il fait ensuite en sorte de détourner l’attention de la victime, de manière à prendre sa carte quand elle ne regarde pas."

Dans une logique bien rodée, l’individu explique à la victime que le distributeur a dû avaler sa carte. Et le tour est joué. Ne reste plus qu’à retirer de l’argent et faire des achats le plus vite possible, avant que la carte bancaire ne soit bloquée.

"Ces affaires ont toujours lieu le week-end, de sorte que la victime ne peut pas se rendre à sa banque avant le lundi, voire le mardi, pour faire opposition."

L’enquête menée par la police nationale consiste alors à récupérer les vidéos auprès des agences bancaires pour retrouver les images au moment des retraits frauduleux. Même si les malfrats s’efforcent bien souvent de se grimer un peu, afin d’être difficiles à reconnaître.

Dans le cas de cet épisode mentonnais, les agents sont parvenus à obtenir une "belle photo" de l’individu – qu’ils ont identifié comme étant un délinquant bien connu des services. Un récidiviste originaire de Marseille, où la Sûreté départementale l’a interpellé.

Vol très marseillais