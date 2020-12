Un hélicoptère s'écrase en Savoie à 1.800 mètres d'altitude avec six personnes à bord

Pour l'heure, le bilan est incertain: le brouillard compliquant la tâche des secours qui sont toujours à la recherche des passagers. Ce mardi 8 décembre, un hélicoptère avec six personnes à son bord s'est crashé en Savoie, non loin de la commune d'Albertville, indique la préfecture.

Toujours selon les autorités, l'accident a eu lieu en début de soirée, vers 19h à 1.800 mètres d'altitude. C'est à cette heure-là que le pilote a pu donner l'alerte alors qu'il avait réussi à s'éjecter. "Un hélicoptère de Service aérien français, s'est écrasé vers 19h00 avec à son bord quatre membres du SAF et deux secouristes de la CRS Alpes sur la commune de Bonvillard", a indiqué un responsable de la préfecture à l'AFP.

Une quarantaine de personnes engagées dans les opérations de secours

Compte tenu du brouillard, les trois hélicoptères mobilisés "ne peuvent pour le moment accéder au plus près du lieu de l’accident", mais une intervention terrestre est également en cours, indique encore la préfecture, précisant que plus de 40 personnels sont engagés dans les opérations de recherche et de secours.

Le groupe SAF (anciennement Secours aérien français) est une entreprise privée créée en 1979. Elle possède une quarantaine d'hélicoptères et intervient dans toutes les Alpes, à Paris et dans le Sud-Ouest.

Elle effectue régulièrement des évacuations sanitaires et du secours sur piste dans les stations de ski, du transport de matériel et de marchandises en montagne, ainsi que des activités de tourisme. Elle intervient aussi dans la lutte contre les incendies avec des appareils bombardiers d'eau.