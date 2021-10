Un exercice anti-attentat terroriste grandeur nature sur le quai Laubeuf ce jeudi matin à Cannes

Le scénario de l’attaque terroriste

Voici le scénario de l’attaque terroriste retenu pour l’exercice anti-attentat: Vers 7h, une prise d’otages se déroule à bord d’un bateau qui fait la traversée entre Cannes et les îles de Lérins. Cinq terroristes entrent simultanément en action, dont trois sur la navette et un autre dans un baraquement sur le quai Laubeuf. Suite à une plainte des riverains du parking portuaire pour tapage, des agents de police municipale arrivent les premiers sur les lieux. Un terroriste descend alors du bateau avec un otage, et se met à tirer sur les fonctionnaires, qui ripostent. Le terroriste est alors abattu, et l’otage s’enfuit. Un autre terroriste descend à la recherche de son complice sur le parking, où les forces de l’ordre ont pris position. Après fusillade, il est également abattu. À bord du bateau, le capitaine a été exécuté par un troisième homme porteur d’une ceinture explosive, et des coups de feu sont tirés depuis le pont.

Après d’âtres négociations, le terroriste refuse de se rendre, tire, et est abattu à bord.

Le RAID, avec la BRI en appui, est requis pour déloger le terroriste retranché dans un baraquement du port. Malgré les efforts du négociateur pour faire libérer les deux otages, décision est prise de donner l’assaut final.

"Malheureusement, il y a des blessés voire des morts parmi les forces de l’ordre, mais les otages sont libérés", précise Nadine Le Calonnec (DDSP).

» Nous avons réalisé cet exercice dans les conditions du réel, ajoute le préfet Bernard Gonzalez. Les seuls oubliés ont été les médias (N.D.L.R.: nous n’étions pas conviés au déroulement des opérations) qui doivent aussi être gérés dans une telle situation ».