Un entrepreneur fait une chute mortelle à Cap-d'Ail

Un entrepreneur italien de 46 ans est décédé ce jeudi 19 août, à l’hôpital de Nice après une chute de plusieurs mètres sur un chantier de Cap-d’Ail.

La thèse de l’accident ne semble faire aucun doute. Une information révélée ce vendredi par les médias italiens.

La scène s’est déroulée vers 15 h 30, ce jeudi, sur un chantier privé. La nature des travaux était inconnue de la mairie de Cap-d’Ail.

Selon les médias italiens, l’homme effectuait une visite d’inspection sur un toit lorsqu’il a chuté de plus de cinq mètres.

Une lourde chute sur la tête



Immédiatement alertés par ses collègues, les pompiers de Monaco ont découvert à leur arrivée un homme très grièvement blessé à la tête et dont le pronostic vital était très engagé.

Pris en charge, l’entrepreneur a été transporté dans un état critique à l’hôpital Pasteur de Nice où, selon les médias italiens, il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Ce vendredi, la presse translapine dresse le portrait de ce copropriétaire d’une entreprise de rénovation et de décoration active sur la Côte d’Azur. "Passionné de montagne et de ski alpin, il aimait aussi voyager, suivait le football et était fan du Milan AC, écrit La Stampa. Vif, sympathique, blagueur, il aimait la compagnie et avait de nombreux amis."

Toujours selon La Stampa, cette disparition a pris une résonance particulière à Limone, ville natale du défunt, où sa maman est une employée de longue date du magasin Bottero Ski.

En hommage, la Ville et l’association des commerçants de Limone, dirigée par Ivana Bottero (propriétaire du magasin), ont notamment décidé d’annuler l’événement "Magic Disney", qui devait se dérouler ce dimanche dans la vieille ville.