Un enfant percuté par une voiture boulevard de la Madeleine à Nice

"J’entends encore le cri de sa mère", la voix blanche, Marcelle raconte l’accident qui a bouleversé le boulevard de la Madeleine, vendredi 25 août.

En début de soirée, un enfant en bas âge a été heurté par une voiture à la hauteur du numéro 120. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été transporté à l’hôpital Lenval. Le conducteur aurait terminé sa course en emboutissant plusieurs véhicules stationnés le long de la route.

"Le petit s’est retrouvé sur le passage clouté, il était en train de quitter le parc avec sa maman", raconte une habitante, Nathalie, qui assure: "On a entendu l’impact. Le bruit a alerté le voisinage, tout le monde est descendu." Les gyrophares n’ont quitté le secteur qu’en fin de soirée. "Ils sont restés jusqu’à minuit, c’était un important déploiement", relève Marcelle qui se désole de compter un accident de plus sur cette artère où elle vit depuis plus de quarante ans. "Ce n’est pas nouveau, toute cette route est dangereuse. Et ce n’est pas faute de le répéter depuis longtemps. Mais rien n’est fait", souffle la retraitée qui a l’impression que son quartier est "délaissé".

Des ralentisseurs?

L’expérience en tant que piéton semble tout sauf rassurante à en croire Nathalie: "Quand un véhicule s’arrête pour laisser traverser les gens, très souvent la personne derrière déboîte pour le doubler!" Un comportement redoutable pour tous les habitués: "On a tous failli se faire écraser!" La solution? Si ce n’est compter sur une vigilance accrue de tous les usagers de la route, Nathalie milite pour l’installation de ralentisseurs: "Il y a ce parc et des écoles, ne l’oublions pas."

Face au choc de vendredi qui a mis en émoi la Madeleine, Marcelle monte au créneau: "Pourquoi rien n’avance? J’aimerais qu’on réponde à cette question, qu’on me donne une raison valable de laisser les choses en l’état. Pourquoi?"