Un enfant de 4 ans au volant d’une voiture renverse un piéton place du Casino à Monaco

La victime, un homme de nationalité belge âgé de 53 ans déclaré dans un "état grave", a été transportée vers le CHU de Nice. Son pronostic vital est engagé.

La circulation était pourtant réduite depuis le milieu de l’après-midi sur la place du Casino où doit se tenir ce vendredi soir le concert d’été de la Croix-Rouge.

Un enfant aurait appuyé par inadvertance sur l’accélérateur

Que s’est-il passé? De source policière, l’accident s’est produit vers 19 heures au moment où un client du Casino est arrivé devant l’hôtel de Paris, au volant de sa Bentley. Il s’est stationné devant le palace, moteur allumé, en tendant ses clés au voiturier.

Selon les premières constatations, un petit garçon de 4 ans qui l’accompagnait à l’arrière du véhicule, est sorti de la voiture, pour se faufiler vers l’avant et prendre la place du conducteur. Il aurait alors appuyé sur la pédale d’accélérateur de la Bentley.

La voiture a ainsi fait un bond inattendu d’une quinzaine de mètres, fauchant le piéton qui passait par là, qui s’est fait écraser par les roues avant du véhicule.

Douze personnes pour bouger la voiture

Témoins de l’accident, une douzaine de personnes se sont alors précipitées pour porter secours au malheureux, coincé entre les roues avant et les roues arrière du véhicule et l’extirper de sous ce mastodonte de plus deux tonnes.

Arrivés sur place, les pompiers de Monaco ont mis les gros moyens pour porter secours à l’homme blessé, encore conscient. Avant qu’il ne soit transporté, sous escorte policière, vers le CHU de Nice.