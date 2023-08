Un enfant de 12 ans décédé, 4 autres toujours en urgence absolue... Ce que l'on sait du dramatique accident de minibus dans le Lot-et-Garonne

Un accident mortel de minibus est survenu vendredi dans le Lot-et-Garonne. Le véhicule qui transportait sept enfants âgés de 10 à 13 ans et a terminé sa course dans le fossé. On fait le point sur ce que l'on sait, trois jours après le drame.