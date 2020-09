Un éclairage serait à l'origine de l’incendie du sous-marin nucléaire Perle à Toulon

"On pense que l'incendie est né d'un éclairage qui a commencé à consumer une feuille de plastique en vinyle qui était dans un coffret en bois" installé dans le cadre des travaux de rénovation, a expliqué l'amiral Vandier à des journalistes à l'issue de sa passation de pouvoir sur le porte-avions Charles de Gaulle, à quai dans le port de Toulon.

"Comme c'était une boîte (…) la constatation du départ de feu a été tardive et ensuite le feu a été extrêmement puissant" à un endroit où "beaucoup d’air" circulait, a déploré M. Vandier, s’appuyant sur les premiers éléments d'une expertise technique.

Le feu avait pris à 10H35 le 12 juin à l'avant de ce bâtiment, un des six sous-marins d'attaque nucléaire français, et n'avait pas été éteint avant 00H50.

Le coffret en bois avait été installé pour "éviter de contaminer le bateau" avec "des restes d’amiante" que pouvait contenir la coque, pendant des opérations de sablage (nettoyage, NDLR) et de peinture.

une "analyse approfondie" à l'automne

Les enquêtes techniques et l'enquête judiciaire ouvertes à l'issue de l'incendie sont toujours en cours, a précisé la marine nationale à l'AFP.

Une "analyse approfondie de l'état du sous-marin" sera présentée à l'automne à la ministre des Armées Florence Parly, a aussi précisé cette dernière, qui était présente mardi à Toulon pour la prise de fonctions de l'amiral Vandier.

Ces premiers éléments permettront "d'évaluer tous les scénarios possibles et d'apprécier de quelle manière" le sous-marin "peut être réparé et remis à la mer", a déclaré la ministre.

"Courant octobre, on décidera si on peut reconstruire ce navire et dans quelles conditions, ou si le coût et les aspects techniques font qu'il faudra trouver d'autres solutions", a aussi précisé le nouveau patron de la marine.