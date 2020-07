Un conseiller municipal de Beausoleil agressé et volé à son domicile

L'individu, résident monégasque, a été appréhendé dans le secteur par la police municipale de Beausoleil avant d'être placé en garde à vue au commissariat de Menton, où il est actuellement entendu par les enquêteurs de la police nationale. La sacoche n'a pas été retrouvée.

Gérard Scavarda, âgé de 64 ans, a été transporté par les sapeurs-pompiers de Monaco jusqu'au Centre hospitalier Princesse-Grace pour des examens complémentaires. Lors de ce vol à l'arraché, le conseiller municipal n'a pas été blessé mais a été retrouvé choqué par les secours.

Depuis, l'élu est ressorti de l'hôpital et doit, lui aussi, être entendu ce vendredi matin.

Conseiller municipal dans la majorité de Gérard Spinelli, Gérard Scavarda est délégué aux actions en faveur des personnes en situation de handicap et de dépendance. Lui-même présente une situation de handicap.

" Je condamne cette agression sur une personne, qui est un ami et quelqu'un de vulnérable. et qui passe son temps à s'occuper des personnes en situation de handicap, a réagi Gérard Spinelli, maire de Beausoleil. On aimerait que l'Etat remplisse sa mission régalienne. On est toujours dans l'incompréhension qu'une ville de 15 000 habitants ne bénéficie pas de la présence régulière de la police nationale mais juste de patrouilles épisodiques. "