Un chasseur à l'arc meurt en Lorraine, percuté par un cerf qui tentait de fuir

Les faits se sont déroulés samedi dernier dans une forêt privée sur les contreforts des Vosges alors que l'homme participait à une battue.

Le service départemental d’incendie et de secours a été appelé peu après 11 heures. Un homme, inconscient, venait d'être percuté par un cerf de 150 à 200 kilos.

Malgré l’intervention d’un médecin privé, le chasseur n’a pas pu être réanimé.

"En plus de vingt ans, je n’ai pas le souvenir d’un accident mortel dans ces conditions, rapporte à nos confrères de La Voix du Nord Hervé Vuillaume, président de la fédération départementale de chasse de la Meuse. Il arrive que des chasseurs soient percutés et blessés, plusieurs fois par saison. Dans ce cas dramatique, la victime se trouvait dans la ligne de fuite de l’animal, au mauvais endroit au mauvais moment." Et d'ajouter que le cerf n'est pas agressif mais qu'il "évite l'homme".

Une autopsie a été réalisée ce lundi 7 novembre afin de connaître les causes exactes de la mort.