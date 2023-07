Un carabinier du Prince de Monaco perd la vie lors d'un accident de parachute en Ariège

La Compagnie des carabiniers du Prince de Monaco est sous le choc. En deuil. L’un des siens, Sylvain Panizzi, a tragiquement perdu la vie ce dimanche 9 juillet lors d’un saut en parachute sur la commune de Saint-Amadou en Ariège.

Alors en congés, ce Mentonnais de 32 ans effectuait un stage de plusieurs jours dans un club de parachutisme sportif de Pamiers et se trouvait donc hors service au moment de l’accident.

Selon le quotidien local La Dépêche du Midi, "l’alerte a été donnée par l’un des chefs de centre des pompiers qui s’assurait, à l’aide de ses jumelles, que l’ensemble des sauts programmés dans la journée se termine en toute sécurité."

Une enquête ouverte par la gendarmerie de Pamiers

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Pamiers pour faire toute la lumière sur les faits et déterminer d’éventuelles responsabilités. Le parachute a été saisi par les militaires, les témoins de la scène ont été auditionnés et une autopsie du corps doit avoir lieu.

Sylvain Panizzi, célibataire sans enfant et passionné de sport, avait intégré la Compagnie des carabiniers du Prince de Monaco en 2015. En plus de ses tâches quotidiennes au service de la famille princière, ce carabinier de 2e classe était employé au garage de la Compagnie.

"Le gouvernement princier s’associe à la douleur de la famille et du Corps des carabiniers du Prince et leur adresse ses plus sincères condoléances", a réagi l'Etat monégasque par voie de communiqué de presse.

A la famille et aux proches de Sylvain Panizzi, Monaco-Matin adresse également ses plus sincères condoléances.