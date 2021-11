Un camion percute et déracine un énorme platane à Cannes

L’arbre, aussi imposant que majestueux, n’était en fait qu’un colosse aux pieds dans l’argile puisque sous le choc, il s'est déraciné et s’est effondré de tout son long.

Pour être spectaculaire, la manœuvre n’était pas une animation anticipée des fêtes de Noël, bien au contraire. À proximité du village de Noël en cours d’installation sur les allées de Cannes et des manèges, un camion de forain a violemment percuté un platane de l’allée centrale, ce vendredi matin vers 10h30.

Par chance, le vénérable végétal n’a blessé personne, et ne s’est pas non plus étalé sur la chaussée sud, même si son feuillage abondant a mordu sur le bitume. La police municipale s’est très rapidement rendue sur place pour sécuriser le périmètre, avant qu’une société spécialisée ne débite l’arbre pour l’enlever.

Quant au conducteur du camion, il a été verbalisé en bonne et due forme pour cette mauvaise conduite, tant du point de vue du Code de la route que de l’écosystème…