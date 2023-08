Un cambrioleur d’hôtels en vacances sur la Côte d’Azur

En avril, le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde l’a condamné à trois ans de prison pour quinze vols et six tentatives commis dans des hôtels ou des campings. Le butin approcherait les 40.000 euros. Farid B., 67 ans, absent de son procès, a fait appel.

Ce lundi d’août, devant les magistrats niçois, il est à nouveau poursuivi pour deux cambriolages d’hôtels (à Guillaumes et Sainte-Maxime), ainsi que pour une tentative à Annot.

Arrêté par les gendarmes, Farid B. a refusé de s’exprimer en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherche de Puget-Théniers. Il n’a pas été plus bavard devant les magistrats, demandant un délai pour préparer sa défense.

Ce vieux routier des prétoires compte pas moins de 26 mentions à son casier judiciaire. Il a quasiment passé la moitié de sa vie en prison. Condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle pour assassinat, - une querelle de voisinage qui aurait mal tourné - libéré pour raison de santé en 2017, Farid B., domicilié à Taverny (Val-d’Oise), père de quatre enfants, aurait-il à nouveau succombé à ses démons: les vols?

En résidence de vacances avec sa femme et son fils cadet, il a mis à profit son séjour pour écumer des petits hôtels fin juillet début août. A Guillaumes, il a dérobé 5.000 euros dans un coffre-fort. A Annot, sa tentative de forcer le coffre à échouer. En revanche, il est parvenu à ses fins dans un hôtel de Sainte-Maxime en repartant avec 4.900 euros.

Retraité actif

A la retraite depuis un an, il percevrait 400 euros de pension et la rente de la vente d’un restaurant. "Vu votre casier, vous n’avez pas pu cotiser beaucoup", remarque la présidente Marion Menot. Les services de probations et le juge d’application des peines ne sont pas tendres avec le sexagénaire: "Il invoque ses problèmes de santé mais cela ne l’empêche pas de commettre des infractions", remarquent-ils dans un rapport remis au tribunal. Le prévenu s’étonne. Ses certificats médicaux sont édifiants.

"On ne peut lui reprocher son droit au silence lors de sa garde à vue, c’est un droit", rappelle Me Elly Léger, son avocate, qui tente d’éviter à son client un nouveau séjour derrière les barreaux. Me Léger insiste sur l’incompatibilité d’une incarcération avec les soins et la surveillance journalière que nécessite l’état de santé de Farid B., cardiaque et en rémission d’un cancer. "J’arrête tout, vous pouvez me faire confiance, je regrette, je vous le dis franchement", affirme le sexagénaire, à la fin des débats.

Le tribunal a estimé que l’administration pénitentiaire avait les moyens de garder Farid B. d’ici à son procès sans mettre sa vie en danger. Le retraité actif a été incarcéré avec un nouveau rendez-vous judiciaire fixé fin octobre.