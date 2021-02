Un blessé au centre d’hébergement de Sainte-Agnès

Quelques gyrophares et beaucoup d’émotion, ce lundi matin, dans le village de Sainte-Agnès, sur les hauteurs de Menton. Une altercation entre deux jeunes, hébergés au sein du centre pour jeunes migrants, a fait un blessé, hospitalisé. La bagarre faisait suite à un différend entre les deux protagonistes.

Albert Filippi, le maire de la commune, a salué la rapidité d’intervention du Département et des forces de l’ordre, mais déplore un "problème de gestion".

Une ouverture en août 2019

L’édile précise également que les résidents sont passés de 25 à 40, au sein du centre d’hébergement. « Ils sont trop nombreux", poursuit-il, "et pas assez encadrés".

Initialement, le bâtiment devait accueillir ces mineurs non accompagnés pendant six mois, dans le cadre d’une mesure d’urgence. Un an et demi plus tard, le centre est toujours ouvert.

Peu d’incidents

Depuis août 2019, la structure a connu peu d’incidents. « Il y a déjà eu des bagarres et de fortes nuisances sonores répétitives", nuance Albert Filippi. L’édile a donc sollicité une réunion avec Charles-Ange Ginésy, président du Département, pour discuter de la situation. "Les villageois sont inquiets car ils voient parfois de jeunes migrants se promener dans le village, sans porter de masque", ponctue Albert Filippi.

De son côté, le Département n’a pas souhaité communiquer. L’enquête sur les raisons de la bagarre entre les deux résidents est, elle, toujours en cours.