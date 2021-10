Un attentat est-il finalement à l’origine du crash d’un vol Air France en 1969?

"Ces images me reviennent souvent de manière récurrente dans la tête. Les caméras qui filmaient les débris et les restes humains ramenés à terre… Les centaines de curieux qui se pressaient sur le rivage autour du port de la Guaira, à Caracas, au Venezuela." Plus de 50 ans après le crash du Boeing 707, survenu le 3 décembre 1969, sur le vol Air France 212, à destination de Paris, une minute après avoir décollé, l’émotion de Philippe Jambou est restée intacte.

Un drame tombé dans l’oubli

Son père, steward de la compagnie Air France, a péri ce jour-là avec 61 autres personnes. Il avait 36 ans. Derrière, il laisse une femme… et de trop nombreux points de suspension. Et son fils. Seul, des décennies plus tard, devant une stèle sur la colline de Caracas - à ce jour, l’un des rares rappels, discret, de ce drame tombé dans l’oubli. Mais pas de tous. Avec ses dossiers sous la main, ces petits carnets remplis de notes et ses mots qui doivent lutter contre un bégaiement, Philippe Jambou raconte, le regard encore inconsolable: "Ce que j’ai à dire est plutôt de l’ordre de l’indicible, de l’inexprimable."

Peu de place aux doutes

Si la douleur est encore aussi vive et le deuil toujours impossible, c’est que cette affaire n’a jamais révélé son mystère. Plusieurs hypothèses ont été émises: illusions sensorielles, perte de contrôle, feu à bord. Aujourd’hui, l’accident est toujours répertorié sous la mention "causes inconnues".

D’explications, les enfants des victimes en sont privés. Depuis toujours. Ou presque. Les réponses se trouvent pourtant dans des cartons sur du papier jauni estampillé "secret-défense", qui laissent peu de place aux doutes et accréditent la thèse d’un attentat à la bombe.

Des documents qui, on ne sait par quelles erreurs ou circonstances, étaient accessibles au public dans les Archives militaires de Fontainebleau, avant d’être rapatriées depuis quelques années aux Archives nationales, à Paris.