Un an et demi d’enquête, des centaines de pieds de cannabis, 4 interpellations... On en sait plus sur l’énorme saisie réalisée à Fréjus par la gendarmerie

On en sait désormais davantage sur cette impressionnante opération. Elle s’est déroulée mardi, au terme d’une enquête d’un an et demi. En novembre 2020, une enquête préliminaire est ouverte afin de vérifier l’origine des revenus de plusieurs individus qui menaient, semble-t-il grand train. Peu à peu, les enquêteurs de la brigade de recherches de Gassin-Saint-Tropez réalisent l’ampleur de l’organisation et des profits générés.

Deux armes à feu, une villa, un véhicule haut de gamme...

Mardi dernier, l’intervention a été assurée par l’antenne du GIGN d’Orange, le peloton spécialisé de protection de Cadarache, l’escadron de gendarmerie mobile d’Hyères, le Psig de Gassin et les enquêteurs varois. Lors de l’opération quatre personnes ont été interpellées (toutes à proximité de Fréjus). Les perquisitions ont permis de mettre la main sur 1.000 plants de cannabis et 6kg d’herbe séchée. Soit l’équivalent de 60.000 euros à la revente.



Une villa de 120m2 a également été saisie ainsi que 50.000 euros placés sur différents comptes bancaires et plusieurs milliers d’euros en liquide. Un véhicule haut de gamme et deux armes à feu ont également été confisqués.

Parmi les infractions reprochées aux suspects: production ou fabrication de produits stupéfiants en bande organisée et blanchiment aggravé. Un juge d’instruction de Draguignan est chargé de ce dossier criminel.