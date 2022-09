Un alpiniste de 68 ans fait une chute mortelle en Isère

Le sexagénaire "était encordé à trois amis, mais il était mal assuré et il a fait une chute d'une vingtaine de mètres", a raconté à l'AFP un membre du PGHM. "Sa chute a été mortelle", a-t-il poursuivi.

Les secours reçu deux alertes aux alentours de 10h00 dimanche de la part de témoins. Deux gendarmes du PGHM et deux médecins du Samu 38 se sont alors rendus sur place à bord d'un hélicoptère de la sécurité civile.

"On savait qu'il était inconscient au bout de sa corde, qu'il était en train d'être redescendu par des témoins mais face à la gravité potentielle, on est parti très vite et quand on est arrivé sur la commune de Saint-Michel-les-Portes, la personne était décédée", a décrit cette même source, précisant que l'homme était principalement blessé au niveau de la tête.