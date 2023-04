Un adolescent retrouvé mort, deux personnes en garde à vue en Moselle

Le corps de l'adolescent, né en 2006, a été retrouvé à Loudrefing, une petite commune de 300 habitants, mardi après-midi, a indiqué à l'AFP le procureur de la République Yves Badorc. La veille, sa mère avait signalé sa disparition aux gendarmes.

Deux personnes, l'une née en 1999 et l'autre en 1983, connues des services de police, ont été placées en garde à vue. Une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée à la section de recherche de Metz et à la gendarmerie de Sarrebourg, a précisé M. Badorc.

Un examen médico-légal doit être pratiqué prochainement pour connaître les circonstances exactes du décès.