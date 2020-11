Trois mois après la découverte de son corps en Italie, la mort du flûtiste monegasque Olivier Barriera toujours aussi mystérieuse

Sentiment d’abandon

Aujourd’hui, c’est tout l’entourage d’Olivier Barriera qui se sent abandonné: "On ne sait rien. On n’a pas les résultats de l’enquête. On dirait qu’il ne se passe rien. Apparemment, ce qui nous arrive n’intéresse personne, ni à Dolceaqua, ni à Monaco."

Hormis les condoléances en provenance du Palais, reçues en septembre dernier, ils affirment n’avoir reçu aucun soutien des autorités de la Principauté. Une procédure avait été entamée dès le mois d’août auprès de la justice monégasque.

Le parquet nous avait expliqué avoir fait une demande de coopération. Une procédure qui prend du temps. Contacté, le parquet n’a, cette fois, pas répondu à nos questions.

En attendant, Maryse Barriera souffre: "On ne sait toujours pas de quoi est mort mon fils, trois mois après. C’est épouvantable. J’en arrive à douter de tout. À trouver tout suspect. Tous les jours, j’imagine ce qui a pu lui arriver. Et chaque jour, c’est pire."