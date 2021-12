Trois jeunes tués et deux blessés graves dans un accident de la route la nuit de Noël en Île-de-France

Trois personnes sont décédées et deux autres ont été hospitalisés en urgence absolue après un accident de la route survenu ce samedi 25 décembre dans les Hauts-de-Seine. Les victimes ont entre 17 et 21 ans et pourraient avoir ingéré du gaz hilarant.