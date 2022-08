Trois ans de prison pour l’étudiante, escort girl, qui avait poignardé son client

Dans le box du tribunal correctionnel de Nice, Julie C. a tout l’air d’une gamine, qu’elle est d’ailleurs. Sa robe écrue, joliment ourlée de petites broderies, ses cheveux bruns tirés en chignon, donnent à ses 19 ans une apparence juvénile. Pourtant, cette étudiante en Droit, en échec scolaire, qui s’apprêtait à partir en BTS à Saint-Etienne, a poignardé un homme à trois reprises. Son client. Car Julie, la gamine à l’allure innocente, était escort occasionnelle.

La jeune femme avait décidé de se prostituer pour financer ses études. Elle s’est tournée vers l’argent "facile" - expression ici dépourvue de sens - plutôt que de demander à ses parents. Mercredi, après quelques passes sans histoires, tout a basculé. Un jeune client - mécontent qu’elle n’ait pas affiché sa propre photo sur le site d’escort girl - a exhibé un couteau et l’a menacée. "J’ai critiqué son physique en disant qu’elle n’était pas comme sur les photos", a témoigné le jeune homme. " Elle m’a dit qu’elle pouvait faire venir ses copains. J’ai répondu que je pouvais me défendre, j’ai sorti un couteau."

Une expédition punitive

Julie s’enfuit après un court mano a mano. Plutôt que d’en rester là, l’étudiante sans histoire - dont les parents assistaient à l’audience, effondrés - se lance dans une expédition punitive.

Avec Mathias P., et au moins une autre personne, elle a poursuivi le jeune homme sur le boulevard Gambetta. Il chute à terre. Mathias le roue de coups, à hauteur du garage Midas. Puis Julie se saisit du couteau et le poignarde trois fois dans le dos. "Je suis tombé, a témoigné la victime, je me suis mis en boule, je me suis dit que j’allais prendre. Puis je me suis relevé, j’ai vu un passant en bleu me regarder avec horreur. Je me suis retourné, j’ai vu des giclées de sang qui sortaient de mon dos, et j’ai aperçu le couteau planté." C’est ainsi que les policiers municipaux le trouveront. Debout au milieu du boulevard Gambetta, couteau planté dans le dos.

Comment une étudiante a-t-elle pu ainsi sombrer dans la violence?

"Dans la folie, j’ai ramassé le couteau, je l’ai planté, j’étais dans un état second. Je ne voulais pas le tuer. (...) J’ai été victime de violences conjugales, tout est remonté à cet instant." Le jeune poignardé est toujours hospitalisé à l’hôpital Pasteur 2, vivant et quasi miraculé.

La procureure de la République, Delphine Dumas, rappelle à Julie qu’il y a une seule victime dans cette affaire: l’homme qu’elle a poignardé. "Vous auriez pu vous retrouver dans la salle d’en face, aux assises, pour homicide volontaire", assène-t-elle. La procureure ne voit aucune légitime défense dans cette affaire. La jeune femme est en effet revenue poursuivre l’homme.

Dans la salle d’audience, les proches de la jeune fille tressaillent à chaque détail. L’incompréhension se mêle à la stupeur. Julie n’a pas de casier, Mathias, un ami à elle, a déjà été condamné pour violences volontaires, notamment.

L’audience s’est terminée dans les cris, les larmes de Julie, de ses proches. L’étudiante a en effet été condamnée par le tribunal, présidé par Alain Chemama, à trois ans de prison, dont un ferme, avec mandat de dépôt. Mathias, lui, a pris un an ferme avec maintien en détention.

Tous deux dormiront en prison.