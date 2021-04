Tragique accident dans la vallée de la Roya en Italie entre un deux-roues et un poids lourd: le motard italien décédé

Cela s'est passé sur la commune de Vintimille dans la vallée de la Roya dans la première galerie du tunnel d'Airole.



Sur place les pompiers du 118 italiens et les carabiniers sont intervenus. La route a été fermée à la circulation afin de procéder aux premières constatations.



La victime qui a été identifiée dans la matinée conduisait une grosse cylindrée avec une immatriculation française.



Le déroulement de ce tragique accident mortel est encore en phase de reconstruction par les carabiniers.



À l'origine du crash, la possibilité du non-respect du feu rouge de la part de l'un des deux conducteurs est évoquée bien qu'il soit impossible pour le moment d'établir la vitesse des deux véhicules, la vitesse à l'intérieur du tunnel étant réduite dû aux travaux en cours.



En outre, il n'est pas possible d'emprunter la route pour rejoindre le piémont à cause des dommages causés par la tempête Alex des 2 et 3 octobre derniers, la Roya étant inaccessible.

La victime est un cheminot qui faisait partie de la protection civile.