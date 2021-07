Traces de sang, douilles retrouvées... Ce que l'on sait au lendemain de la découverte de deux corps dans le Var

Samedi 3 juillet, au Domaine des Sources, dans une salle de réception située entre Tourves et Saint-Maximin dans le Var, l''équipe d'un traiteur venu préparer un mariage a fait une terrible découverte.

Alors qu’ils venaient mettre en place la réception, ses employés sont tombés sur deux corps gisant sur place sans vie, au milieu de nombreuses traces de sang. Voici ce que l'on sait jusqu'ici sur cette mystérieuse affaire.

Qui étaient les deux victimes?

Selon nos informations, il pourrait s'agir des deux gérants de la salle de réception. Samedi, le maire de Tourves, Jean-Michel Constans, évoquait "un couple sans histoire, discret et sympathique, et qui menait bien son affaire depuis cinq à six ans".

Comment sont-ils morts?

L'homme et la femme auraient été tués par arme à feu, tandis que le bâtiment aurait été "retourné". Il est également question d'un coffre-fort retrouvé ouvert. "On ne peut pas confirmer à 100 % que la victime (la femme, ndlr) retrouvée dans la salle de bains a été tuée par arme à feu. Mais des douilles ont été trouvées à proximité", a précisé le procureur.

Qu'a dit le procureur?

Le substitut du procureur de la république s'est rendu aussitôt sur place. Alors qu'il était encore sur les lieux du crime, le procureur de la République de Draguignan, Patrice Camberou, levait hier soir une première partie du voile des deux corps retrouvés au Domaine des sources :

"Pour l’instant, on fait la scène de crime. Elle est assez étendue. Il faut que l’on boucle totalement les lieux. On avance pas à pas de façon très méthodique. On part sur plusieurs heures d’investigation, y compris toute la nuit. On ne peut pas, donc, tirer des conclusions pour le moment."

Que s'est-il vraiment passé?

Règlement de compte, cambriolage qui a mal tourné, homicide suivi d’un suicide? Toutes les hypothèses sont évidemment ouvertes, et un important dispositif de gendarmerie a été mis en place. De nombreux experts étaient en effet sur place samedi soir, pour des investigations s’annonçant minutieuses et fastidieuses, parties pour durer longtemps.