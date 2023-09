Une enquête ouverte après le décès d'un touriste allemand qui s'était vu refuser l’accès aux soins lors de la fermeture des urgences de Gassin

À la suite du décès d’un vacancier d’Outre-Rhin qui n’aurait pas pu être pris en charge par les urgences de l’hôpital de Gassin en raison de leur fonctionnement en mode "dégradé" dans la nuit du 6 au 7 septembre, une enquête judiciaire pour "recherche des causes de la mort" vient d’être confiée aux gendarmes de la brigade de Saint-Tropez.

Le drame s’est joué au cours de la matinée du jeudi 7 septembre où la gendarmerie est intervenue sur le parking du centre commercial de La Foux, à Gassin, tandis qu’un homme de 57 ans et de nationalité allemande venait de décéder dans sa voiture.

L’absence d’obstacle médico-légal avait alors été prononcée par le médecin ayant constaté le décès et aucune enquête n’a été ouverte à la suite de cet événement. Néanmoins, l’épouse du défunt a rapidement souligné aux autorités qu’elle et son époux s’étaient rendus, en vain, aux urgences de Gassin quelques heures plus tôt.

Il se plaignait de fortes douleurs

Les deux touristes se seraient en effet présentés très tôt dans la matinée au centre hospitalier tout proche tandis que le mari se plaignait de fortes douleurs. Mais les urgences, alors en "fonctionnement adapté", ne prenaient en charge que les personnes dont le pronostic vital était engagé et sur régulation du Service d’aide médicale urgente (Samu) ou du Service mobile d’urgences et de réanimation (Smur). Il aurait alors été conseillé au couple d’attendre l’ouverture, à 10h, du Centre de soins non programmé du pôle de santé.

Mauvaise compréhension de ces directives formulées dans une langue qu’ils ne maîtrisent pas? Découragement face à une attente de plusieurs heures? En tout cas, la victime ne s’est, semble-t-il, jamais présentée au CSNP.

Un drame qui rappelle que les fermetures répétées des urgences, tel que l’hôpital de Gassin a connu cet été, sont loin d’être anodines.