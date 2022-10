"Toujours besoin de bénévoles" dans les vallées sinistrées après la tempête Alex

Le 6 octobre 2020, quatre jours après la tempête Alex, le producteur niçois Gil Marsala crée Les week-ends solidaires. Les WES. Une association de bénévoles, destinée à venir en aide aux sinistrés des vallées ravagées.

Gil Marsala a tiré profit de son savoir-faire, de son expérience à coordonner les grands événements festifs et musicaux, d’un parc de véhicules normalement dédiés aux spectacles, pour se mettre à la disposition des communes en livrant des provisions, des vêtements... Et aussi pour organiser des chantiers destinés à réparer, combler, panser.

Une réunion s’est déroulée au siège social de Saint-Sylvestre pour échanger avec le public, d’éventuels nouveaux membres, donateurs ou partenaires.

Car si en deux ans, il y a un bilan encourageant, il y a aussi de nombreux projets à assumer.

Gil Marsala décrypte la situation des WES.

Où en sont les WES deux ans après leur lancement?

Nous avons vécu et nous vivons une formidable aventure humaine et solidaire avec plus de 120 chantiers, plus de 30.000 heures de travail, 1.500 bénévoles, beaucoup d’aides.

C’est quoi un chantier WES?

Une remise en état de terrains, de restanques, un nettoiement comme celui que nous allons organiser le 26 novembre. Nous serons plus de 200 bénévoles à débarrasser les berges de la Vésubie encore souillées par des métaux, des plastiques... Il faut éviter que tout cela ne parte à la mer..

Le plus gros chantier WES réalisé ou le plus émouvant?

Il y a eu 120 chantiers, 120 histoires humaines différentes. Et chaque émotion vécue est unique.

Est-il exact que les WES veulent se transformer en réserve solidaire à disposition des collectivités au cas où...?

C’est une idée forte dont j’avais discuté avec le président Emmanuel Macron lorsqu’il est venu à Tende en janvier. Aujourd’hui, on a besoin de se retrouver autour de vraies valeurs et une veille solidaire a du sens. Il s’agit d’un projet sur lequel on travaille avec la Métropole Nice Côte d’Azur et le Département.

Comment financer une telle réserve?

On doit continuer à se structurer afin de rester une force unie. Aujourd’hui, l’association est saine et vit grâce aux dons et aux collectivités locales. Des partenaires privés, des entreprises se sont également mobilisés en nous donnant de l’argent et du matériel. Mais, nous avons besoin de financer encore mieux nos actions: nous envisageons, en septembre 2023, la création d’un festival musical autour de la solidarité. C’est en discussion. Cela pourrait avoir lieu à Levens et pourrait être couplé avec un immense marché avec des produits des vallées.

Quelle est votre urgence aux WES?

On a toujours besoin de bénévoles pour nos chantiers et les sinistrés. Une quarantaine de chantiers sont déjà programmés le samedi pour la troisième saison. On dispose d’un vivier de 1.500 personnes, mais d’autres bonnes volontés sont les bienvenues.

Pour cela, il suffit d’aller sur lesweekendssolidaires.com