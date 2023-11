Tirs à la kalachnikov aux Moulins à Nice: cinq individus placés en détention provisoire

Cinq des six individus, interpellés mardi, après les tirs de kalachnikov dans le quartier des Moulins, à Nice, ont été mis en examen pour "tentatives de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants en bande organisée", ce samedi matin, indique Me Corentin Delobel, l’avocat de l’un des prévenus. Dans l’après-midi, le JLD, le juge des libertés et de la détention, a ordonné leur placement en détention provisoire. Trois mineurs ont été incarcérés à Grasse. Les deux majeurs, dont l’homme à la Kalachnikov, à la maison d’arrêt de Nice. Tous sont en situation irrégulière sur le territoire français.

Guerre de territoire sur fond de trafics

Vers 9 heures 20, mardi dernier, des coups de feu ont été tirés près de la place des Amaryllis, créant un important émoi chez les habitants. Selon le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutouh, le ou les individus auraient tiré en direction du point de deal dit de "La laverie", bien connu des policiers qui interviennent régulièrement dans ce narco-quartier de l’ouest de Nice. Une tentative - a priori particulièrement bien organisée par les cinq individus déférés - pour tenter de reprendre la main sur cet endroit stratégique du trafic de stupéfiants aux Moulins, mais aussi de contrebande de cigarettes.

Les enquêteurs lient cette fusillade au vaste coup de filet opéré la veille, lundi. Quatorze interpellations et d’importantes quantités de drogue saisies, ainsi que plus de 125.000 euros, des pistolets semi-automatiques, 14 véhicules dont 2 de grosse cylindrée, des balises, un brouilleur d’ondes et du matériel de conditionnement de stupéfiants, avait détaillé Damien Martinelli, le procureur de la République de Nice.