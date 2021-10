Thierry Frémaux "oppose un démenti formel" aux accusations d'agression d'une journaliste de France 3

Mardi 19 octobre, France 3 avait déploré, dans son journal 19/20 Rhône-Alpes, l'attitude de Thierry Frémaux envers une de ses journalistes reporters d'images. Selon la chaîne, le délégué général du Festival de Cannes aurait "agressé" leur consœur en marge du Festival Lumière à Lyon, en tapant sur sa caméra. Une accusation soutenue par l'intersyndicale, qui avait qualifié le geste de Thierry Frémaux de "réaction hors de contrôle".

Thierry Frémaux a réagi ce vendredi 22 octobre, via un communiqué envoyé par l'Institut Lumière, dont il est président: "L’Institut Lumière oppose un démenti formel aux accusations selon laquelle son directeur se serait rendu coupable d’une agression envers une journaliste le jeudi 14 octobre 2021. L’inexactitude de la description des faits dans certains médias contraint l’Institut Lumière à rétablir la vérité."

Puis il poursuit en donnant sa propre version des faits: "Jeudi 14 octobre, lors de l’arrivée de Jane Campion à Lyon (...) Thierry Frémaux lui a présenté les lieux et en particulier la place du premier Cinématographe, selon le rituel d'accueil habituel. Un nombre important de photographes et de caméramans entourait les visiteurs. Dans le souci de ne pas importuner la cinéaste, il a été demandé, comme il est d’usage, à l’ensemble des techniciens présents sur place de baisser ou de couper les flashs de leurs appareils quelques minutes, ce qu’ils ont tous accepté de faire à l’exception d’une journaliste de F3. Ainsi, alors même que la demande lui avait expressément été faite à cinq reprises, cette dernière n’a pas éteint ou modéré la lumière d’appoint de sa caméra."

"Articles mensongers"

"C’est dans ce contexte que Thierry Frémaux s’est vu obligé de poser une main sur le flash pour en diminuer la lumière, sans aucune violence, comme les images le montrent d’elles-mêmes. Plusieurs personnes qui ont assisté à cette scène, qui n'appelait aucune remarque particulière, pourront en témoigner. De fait, la cérémonie a pu se dérouler normalement et tout le monde est ensuite entré sous le Hangar du Premier-Film. Et au demeurant, la journaliste de F3 a continué de faire normalement son travail, interviewant dans ce cadre Jane Campion, aux côtés de Thierry Frémaux, qui avait rendu possible cet entretien."

Le communiqué accuse ensuite un article du journal Lyon People, et ses reprises dans la presse (dont Nice-Matin): "L’Institut Lumière déplore la description de l’épisode faite par F3 sur son antenne, mais plus encore l’article au caractère diffamatoire évident du journal Lyon People relatant la prétendue 'agression d’une journaliste'. De la même manière, l’Institut Lumière récuse les autres articles mensongers et s’étonne de voir des journalistes relayer des affirmations sans avoir été présents et sans avoir procédé à la moindre vérification."