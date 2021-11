Terrible bilan après qu'une voiture percute la foule lors d'une parade de Noël aux Etats-Unis

Il y a eu "des morts", a indiqué le chef de la police, Dan Thompson, lors d'une conférence de presse, sans en préciser le nombre. Des responsables locaux ont, de leur côté, indiqué que 11 adultes et 12 enfants avaient été transportés à l'hôpital.

Les autorités s'efforçaient toujours de rassembler des informations sur cet incident qui s'est produit dimanche vers 16h30 à Waukesha, dans le Wisconsin (nord), où une parade de Noël est organisée chaque année.

"La parade de Noël de Waukesha se déroulait lorsqu'un SUV rouge a renversé les barrières côté ouest pour se diriger sur Main Streeet (la rue principale)", a-t-il expliqué.

"La voiture a renversé plus de vingt personnes, certaines d'entre elles étaient des enfants et il y a eu des blessés à cause de cet incident", a-t-il encore dit.

"La police de Waukesha a retrouvé un véhicule suspect. Une enquête est en cours", a-t-il déclaré, en ajoutant que les autorités avaient identifié une personne dans le cadre de cette enquête.

"Grand choc"

La police a fait feu contre le véhicule pour tenter de l'arrêter, ont également indiqué les autorités.