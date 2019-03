TER à l'arrêt ce mardi matin sur la Côte d'Azur: le trafic devrait rester perturbé "une bonne partie de la matinée"

La présence de personnes sur les voies, dans le tunnel de Cap d'Ail, empêche les trains de circuler dans ce secteur, que ce soit en direction de Vintimille ou de Cannes.

A 8h50, le trafic était fortement perturbé en direction de Cannes et plus aucun train ne circulait entre Nice et Vintimille.

"Nous mettons tout en place pour assurer le trafic entre Nice et Cannes, assure-t-on du côté de la SNCF. Nous sommes actuellement en train de voir si nous pouvons organiser un système de navettes en Nice et Vintimille."

Les forces de l'ordres étaient sur place afin de déloger ces personnes.

Le trafic devrait rester perturbé "une bonne partie de la matinée". De nombreux retards et des suppressions de trains sont à prévoir.