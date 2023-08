Tags, chaton tué, paillasson brûlé... Depuis des années, des "inconnus" font vivre un véritable calvaire à une habitante de Toulouse

Incessant et de plus en plus grave. Patricia assure à nos confrères de La Dépêche ne pas connaître le ou les auteurs de ces intimidations. Ni n'en connaître la raison.

"Tu vas mourir", "dégage"... Ce lundi 28 août encore, de nouveaux tags sont apparus dans les couloirs qui mènent à son logement dans le quartier chic de Pont des Demoiselles à Toulouse, dans lequel elle s'est installée en 2019.

"A partir de cette date, j'ai été prise pour cible pour un ou plusieurs inconnus", indique-t-elle au média local qu'elle avait déjà contacté en 2021. La situation, depuis, s'est fortement aggravée.

Plusieurs plaintes déposées

Entre 2021 et 2023, Patricia a dû ramasser des kilos d'ordures devant sa porte. Son chaton, qui avait disparu a même été empoisonné et sa dépouille déposée sur son paillasson.

Un paillasson qui a par ailleurs été brûlé. Heureusement, le feu ne s'est pas propagé grâce à l'intervention d'un voisin.

Les pneus de sa voiture ont été crevés et les vitres brisées.

Et ce n'est pas tout rapporte la quadragénaire: "On urine régulièrement devant chez moi. De la nourriture avariée est jetée dans ma boîte aux lettres. J'ai même été blessée par un lancer de cailloux. C'est trop pour nous".

Patricia a déposé plusieurs plaintes. L'enquête menée par les policiers du groupe d'appui judiciaire est toujours en cours.

Des propositions de relogement

Quitter cet immeuble où elle n'est pas la bienvenue semble être la meilleure solution. Puisque vraisemblablement, elle est la seule à vivre un tel calvaire.

Le bailleur social Toulouse Métropole Habitat lui a déjà proposé deux solutions de relogement qu'elle n'a pas accepté, jugeant que "le quartier n'était pas adapté à une ville de famille".

En attendant, Patricia prend son mal en patience et continue de s'interroger sur la situation. "Je ne sais pas pourquoi on s'en prend à moi". "Peut-être est-ce lié à mon passé à Bagatelle", qui est un autre quartier de Toulouse, s'interroge-t-elle.

Cette mère de famille est inquiète et espère que tout cela va s'arrêter "avant qu'il ne soit trop tard".