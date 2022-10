Le comptable d’une société de Grasse, en poste depuis 27 ans, a-t-il détourné la somme de 485.000 euros ces huit dernières années?

Le mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue par les forces de l’ordre, ce jeudi, pour abus de confiance, faux et usage de faux et vol simple.

Il aurait, sur une période allant de 2013 et 2021, réalisé des virements bancaires, pioché dans la caisse à monnaie, effectué des notes de frais indues.

Il est également soupçonné "d’utilisations frauduleuses de carte essence", selon la police.

La circonscription de sécurité publique (CSP) de Grasse a été saisie.