Son jeune fils regarde des sites gays, elle tente de l'empoisonner avec de l'eau de javel dans les Hauts-de-Seine

Il est 7h30 le dimanche 2 octobre lorsqu'une femme et un garçon arrivent au commissariat de Sèvres dans les Hauts-de-Seine. Le préadolescent est en pleurs, alors que celle qui l'accompagne lui ordonne de se taire. Mais ce qu'il va raconter aux policiers est à peine croyable.

Quelques heures auparavant, vers 4 heures du matin, cette femme qui est en réalité sa mère, serait venue le réveiller, son portable a la maison. "Elle y a découvert des échanges et des photos dénudées avec un homme adulte. Mais aussi que son garçon s’était inscrit sur un site de rencontres homosexuelles", rapporte une source proche de l’affaire à nos confrères du Parisien.

"Tu n'es plus mon fils"

Elle le laisse se rendormir et à 7 heures, nouveau réveil pour le jeune garçon. "À partir de maintenant, tu n’es plus mon fils", lui aurait-elle lâché tout en l'insultant et le menaçant de mort.

C'est alors que la trentenaire serait allée chercher un verre d'eau dans lequel elle y aurait mélangé de la javel, l'obligeant à boire la totalité du contenu, sous les regards du beau-père et des deux sœurs qui ne bougeaient pas.

L'enfant parvient à tout recracher et n'est, par chance, victime d'aucun effet secondaire. Folle de rage, la mère l'entraîne ensuite à l'extérieur du domicile familial et le menace de le jeter à l'eau depuis le pont de Sèvres.

À l'issue du témoignage du fils, la mère de famille âgée de 38 ans, a été placée en garde à vue à Nanterre, dans les locaux de la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine. Puis mise en examen pour administration de substance nuisible par ascendant et pour menace de mort en raison de l’orientation sexuelle.



Le beau-père quant à lui a également été mis en examen pour complicité d’administration de substance nuisible par ascendant.

Le jeune garçon a rejoint un foyer de l’Aide sociale à l’enfance.