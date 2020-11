Son fils reste coincé "plus d'une heure" dans les WC, elle attaque le McDonald's

L’incident remonte à bientôt un an, mais ses effets se font encore ressentir. Et Élodie (les prénoms ont été modifiés à la demande de la mère de famille, ndlr) ne l’a pas digéré.

Cette mère de famille a porté plainte contre le McDonald’s où son fils, Adam (les prénoms ont été modifiés à la demande de la mère de famille, ndlr), a connu une fâcheuse mésaventure, à Nice, le 9 décembre 2019.

La scène se passe au McDo situé 20, avenue Jean-Médecin. Adam, 6 ans, va au petit coin accompagné par sa mère. Élodie attend devant la porte.

Elle comprend bientôt qu’Adam n’arrive plus à sortir. Elle tente de le conseiller, de deviner l’envers du mécanisme. En vain.

Une serveuse et des clients veulent prêter main-forte. Mais Adam reste prisonnier. Il faudra l’intervention des sapeurs-pompiers pour défoncer la porte à… coups de hache. "Son garçon est resté séquestré plus d’une heure", souligne Me David-André Darmon. L’avocat a déposé plainte devant le procureur de la République à la mi-juin.