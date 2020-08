Situation "en légère amélioration", mais l'évacuation d'urgence des habitants continue au glacier italien du Mont-Blanc

"J'ai été appelé à mercredi soir à 19H30, et après j'ai dû activer le plan de protection civile, nous n'avions pas beaucoup de temps pour réagir. Ça a été vraiment une évolution très rapide", a-t-il ajouté, "c'est pourquoi nous avons dû décider de ces mesures d'urgence sans attendre".

En septembre et octobre 2019, ce glacier avait déjà menacé de s'effondrer partiellement, sur une portion de près de 250.000 mètres cubes. Des mesures de surveillance ont depuis lors été mises en place.

Un an plus tôt, un couple de personnes âgées avait par ailleurs été tué au Val Ferret près d'un cours d'eau par une coulée de boue déclenchée par un orage, un danger - surnommé localement "bombe d'eau" - beaucoup plus important que les éboulements ou les chutes de glace, selon des habitants du Val Ferret, qui relativisaient le risque d'un accident au Planpincieux: "c'est normal qu'un glacier bouge".