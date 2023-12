Séquestré et brûlé au fer à repasser... Un jeune homme de 20 ans torturé par des dealers, il raconte

Des scènes de violences que ce jeune homme ne risque pas d'oublier. Le 22 novembre dernier, un jeune de 20 ans s'était rendu au commissariat de Melun. Il avait porté plainte après avoir passé deux jours séquestrés par ses anciens "patrons", révèle Le Parisien.

Un récit glaçant où le jeune homme raconte avoir été enlevé puis torturé dans un squat situé avenue du Clocher à Savigny-le-Temple, une commune d'Île-de-France. Les auteurs de cet enlèvement sont des membres du "Cartel", un réseau de trafiquants de drogue.

Torturé avec un fer à repasser

Tabassé, frappé avec une batte de base-ball, menacé avec un pistolet dans la bouche ou encore torturé avec un fer a repassé... Les actes de barbaries subis par le jeune homme sont nombreux et extrêmement violents. Mais ce n'est pas la première fois que le jeune homme se fait agresser.

En effet, en juillet dernier, il avait également été séquestré à cause d'histoires de drogues similaires. Il avait alors réussi a échappé aux griffes de ses agresseurs.

Après les différents sévices subis, le médecin a prescrit un ITT de 14 jours et une enquête a été ouverte. Elle a été confiée au groupe de l'unité de lutte contre les stupéfiants de l'économie souterraine, Uses, de la sûreté urbaine.

De l'argent liquide, des armes et de la cocaïne retrouvés

Cinq suspects ont été identifiés et interpellés le 29 novembre par la brigade anticriminalité et le Raid. Lors des perquisitions, de l'argent en liquide, de la cocaïne et des armes ont été retrouvés.

Les cinq hommes, âgés de 22 à 28 ans, ont été déférés au parquet de Melun et placés en détention provisoire. Ils seront jugés en janvier prochain pour "enlèvement, séquestration avec libération avant sept jours accompagnée d'actes de torture et de barbarie".