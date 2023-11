Séquestrations, conditionnement, abus sexuels... Ce que l’on sait de la secte de yoga mise au jour entre Paris et la Côte d’Azur

Quarante-et-une personnes interpellées, un gourou parmi elles, 26 victimes libérées, 175 policiers déployés: la justice vient d’orchestrer un fameux coup de filet contre une secte internationale de yoga. Une organisation qui aurait versé dans l’exploitation sexuelle et la traite d’êtres humains, notamment aux intérêts de son leader, Gregorian Bivolaru.

Ce Roumano-Suédois âgé de 71 ans a été interpellé ce mardi à Paris, comme l’a révélé Libération. Au même moment, 175 policiers procédaient à une série d‘arrestations en région parisienne et sur la Côte d’Azur. Selon nos informations, 12 suspects ont été appréhendés dans les Alpes-Maritimes, avec le concours de l’antenne niçoise de la police judiciaire.

L’enquête démarre fin juillet 2022, quand la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) saisit le procureur de la République de Paris. La Ligue des Droits de l’Homme relaie douze signalements émanant d’anciens membres du mouvement MISA, le "Mouvement pour l’intégration spirituelle vers l’absolu". Un réseau fondé en 1990 par Gregorian Bivolaru.

Consentement aboli

L’Office central de répression des violences aux personnes (OCRVP) mène l’enquête, via sa cellule spécialisée dans les dérives sectaires. "De nombreuses femmes de différentes nationalités déclaraient avoir été victimes des agissements de l’organisation MISA et de son leader Gregorian B[ivolaru] ", indique une source judiciaire.

L’école MISA, rebaptisée Atman, prône "la pratique du yoga basée sur les traditions hindouistes, en particulier le tantra yoga (permettant l’éveil de la spiritualité via la sexualité), précise cette même source. Cet enseignement était destiné à conditionner les victimes à accepter des relations sexuelles, via des techniques de manipulations mentales visant à supprimer chez elles toute notion de consentement."

Ainsi préparées mentalement, ces femmes en venaient à "accepter des relations sexuelles avec le dirigeant du groupe" ou à "s’adonner à des pratiques pornographies en France et à l’étranger". Des stages ont été dispensés à Paris, en Seine-et-Marne, dans le Val-de-Marne et les Alpes-Maritimes. Les femmes devaient payer leur séjour en pratiquant des "vidéo-chats sexuels".

Femmes séquestrées

En France, cette secte internationale officiait sous le couvert de Yoga Intégral, avec des antennes à Paris, Poitiers et Nice. Des séminaires auraient été organisés dans la région niçoise. Les enquêteurs ont craint d’y découvrir des femmes séquestrées. Il n’en a finalement rien été.

C’est à Paris et dans sa région que l’enquête a mis au jour l’existence de plusieurs "ashram" ou "Vilutsa". Des lieux d’hébergement "où des femmes sélectionnées par Grégorian B[ivolaru]" attendaient de recevoir son initiation, "après plusieurs semaines de séquestration au sein de pavillons situés en région parisienne", à l’abri des regards. Les 26 femmes libérées de l’emprise sectaire étaient logées "dans des conditions d’exiguïté et d’hygiène déplorables."

Déjà condamné pour viol

Trois victimes ont déposé plainte. Les investigations ont permis d’étayer leurs témoignages. Elles ont "mis en lumière une organisation compartimentée, selon un procédé habituel en matière de criminalité organisée", précise notre source judiciaire. Une organisation pilotée par Gregorian Bivolaru, déjà condamné pour viol en Roumanie et recherché par Interpol depuis juillet 2023.

Une information judiciaire avait alors été ouverte pour "abus de faiblesse en bande organisée par membre d’une secte", "séquestration en bande organisée", "viols" et "traite d’êtres humains en bande organisée". Ce cadre judiciaire peut justifier jusqu’à quatre jours de garde à vue. Et faire encourir, en cas de procès, 30 ans de réclusion criminelle.