Séisme de magnitude 5,1 dans la mer de Marmara en Turquie

Un séisme de magnitude 5,1 a frappé lundi le golfe de Gemlik sans faire de grands dégâts ni de victimes, ont annoncé les autorités turques.

L'épicentre est situé dans la mer de Marmara, à près de 120km au sud d'Istanbul et près de Bursa, selon l'agence turque de gestion des catastrophes AFAD.

Les journalistes de l'AFP ont ressenti les secousses dans la partie asiatique et européenne d'Istanbul, tandis que les habitants se sont précipités dans la rue craignant un effondrement des bâtiments à Bursa, selon les images diffusées par les médias turcs.

Proximité avec la faille nord-anatolienne

Avec ses plus de 15 millions d'habitants, Istanbul est la plus grande ville de la Turquie à craindre un grand séisme à cause de sa proximité avec la faille nord-anatolienne, une de plus actives dans le monde.

Un séisme de magnitude 7,6 avait frappé la ville en 1999, faisant plus de 17.000 morts. Deux grands séismes ont frappé le sud-est de la Turquie en février, faisant plus de 50.000 morts et ravageant une dizaine de villes dans la région.