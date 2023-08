Sans brassards et loin de ses parents, un enfant de deux ans échappe de peu à la noyade sur une plage azuréenne

Il ne faut pas oublier que les enfants sont particulièrement vulnérables. Mardi vers 18 heures, alors que les baigneurs sont encore nombreux à se rafraichir dans l'eau, les nageurs-sauveteurs de la plage de Pont-Dulys, à Juan-les-Pins, entendent des cris. Un peu plus loin, un garçon de deux ans et demi se débat dans l'eau. Il ne porte pas de brassards et aucun membre de sa famille ne semble se trouver à proximité de lui.

Finalement, une femme s'approche de lui et, aidée par les nageurs-sauveteurs, le dépose sur le sable. Les secouristes le prennent alors en charge, le mettent sous oxygène, puis le médecin du Smur prend le relai.

Il est finalement transporté au centre hospitalier de la Fontonne, ses jours ne semblent pas en danger.

Surveiller les enfants et les équiper

Bien qu'un peu confuse, l'histoire ne se finit pas mal. Les sapeurs-pompiers en profitent quand même pour rappeler qu'il ne faut pas laisser un enfant se baigner seul, sans surveillance et sans système de sécurité. "Les enfants sont vulnérables. Très jeunes, ils peuvent se noyer dans 20 centimètres d'eau. Les parents doivent être à proximité immédiate", alerte le capitaine Delin, responsable du dispositif de surveillance des plages pour le Sdis des Alpes-Maritimes.

Les nageurs-sauveteurs continuent également à porter secours à des personnes déshydratées ou souffrant de coups de chaud. Là encore, les pompiers conseillent de manger avant d'aller à la plage, de s'hydrater et de se protéger du soleil. N'oubliez pas que la période la plus chaude se situe entre 11 heures et 16 heures. Un parasol peut alors être particulièrement utile.