Sa voiture saisie et attribuée à un service de la police nationale, ce coiffeur niçois reçoit régulièrement des PV pour excès de vitesse

Rosario, coiffeur, 32 ans, est au bord de la crise de nerfs en ce 15 août. "J’ai encore reçu une autre amende!" Sa voiture a été saisie par la justice il y a maintenant 4 ans, remise aux Domaines puis affectée le 20 mai 2019 à un service de police de Nice.

Depuis, il reçoit très régulièrement des PV (feux grillés, excès de vitesse, stationnement) et ne parvient pas à se dépêtrer de cette situation kafkaïenne. Manifestement, la carte grise est toujours à son nom et la justice n’a pas fait le nécessaire malgré les demandes répétées de Rosario.

Mis en examen dans le cadre d’une enquête sur une escroquerie il y a quatre ans par un juge d’instruction niçois, Rosario, qui s’estime victime d’une méprise, espère un non-lieu dans cette affaire.

Impossible de savoir où en sont les investigations qui se poursuivent dans le plus grand secret. La voiture de Rosario, une Opel Corsa, est en tout cas utilisée au quotidien par un service d’enquête de la police nationale. Entre deux clients de son salon de Nice-Nord, Rosario explique recevoir régulièrement des PV à payer, notamment pour des excès de vitesse.

"Je continue de l’assurer"

"Regardez, encore une lettre d’un huissier reçue cette semaine qui me réclame 144 euros. Ils vont jusqu’à me saisir des sommes sur mes comptes bancaires. Depuis 2019, je pense qu’ils m’ont ponctionné 2.000 euros environ. Je n’en peux plus!"

Récemment auditionné par la juge d’instruction, Rosario n’a pas manqué de se plaindre de la situation. "La magistrate m’avait affirmé que le nécessaire serait fait mais rien ne se passe. La voiture, que je continue d’assurer, a toujours la même immatriculation et m’appartient toujours."

Persuadé d’avoir fait une bonne affaire lors de l’achat de cette voiture d’occasion, il se dit qu’aujourd’hui, son Opel a perdu beaucoup de sa valeur depuis 4 ans. "Je ne comprends pas qu’il n’y ait pas eu une demande de carte grise provisoire", souligne Rosario. Il a également demandé à son avocate d’intervenir. Celle-ci a contesté devant la direction régionale des finances publiques le recouvrement des amendes, toutes majorées. Sans davantage de résultats.

Depuis 2011, des voitures saisies lors d’enquêtes peuvent être affectées aux gendarmes, aux douaniers et aux policiers qui les utilisent comme véhicules banalisés. Et il arrive que la situation administrative desdits véhicules ne soit pas actualisée.

"Ce cas de figure n’est pas inédit, témoigne un commissaire. Quelqu’un a sans doute oublié de prévenir la préfecture. Cela nous cause également des soucis en termes de confidentialité puisque l’ancien propriétaire peut ainsi être mis au courant des secteurs où nous travaillons", déplore le policier.