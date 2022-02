Sa mère meurt écrasée par son fauteuil roulant dans un Ehpad de la Côte d'Azur, elle veut la vérité

Depuis trois ans, ces questions hantent Laurence Bunoust. Depuis trois ans, elle se bat pour savoir comment sa mère est morte. Elle veut la vérité. Et justice.

Et les questions, et la colère, qui reviennent: depuis quand le personnel de la maison de retraite n’avait-il pas surveillé sa mère? Comment sa mère avait-elle pu échapper à tous les contrôles? Comment a-t-elle pu accéder à un lieu théoriquement fermé aux résidents de la maison de retraite? Et surtout, surtout: combien a-t-elle souffert?

Douleur sans suite, sans fin

Depuis le 7 août 2019, Laurence Bunoust est une fille en deuil. Une fille qui veut comprendre. Savoir. Manquement de l’établissement, "négligence grave, homicide involontaire" (Sollicité, le directeur de la maison de retraite n’a pas répondu à nos questions. Le dirigeant de l’établissement au moment des faits avait présenté ses condoléances à la famille évoquant "un accident grave"., ndlr)? Comment est morte sa mère?