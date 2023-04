Immeuble effondré à Marseille: rue Tivoli, tout un quartier sous le choc

Un silence troublant. Un quartier groggy. Aux abords de la rue Tivoli, dix heures après la déflagration qui a soufflé l’immeuble sis numéro 17, la fumée âcre agresse encore les sens. Première information qu’un drame vient de se jouer.

Dans ce quartier résidentiel d’habitude vivant du 5e arrondissement de Marseille, les curieux se mêlent aux journalistes. Les riverains, sous le choc, ont toutes les peines du monde à réaliser. Certains ont tout perdu. Certains ont sans doute perdu la vie.

"Pire qu’une bombe"

"J’ai 80 ans et je sais le bruit que fait une bombe, détaille René, habitant à 100mètres de là. Et ce que j’ai entendu, c’était pire qu’une bombe. Il n’y a que le gaz qui peut faire ça..."

Boulevard Eugène-Pierre, à une encablure de la rue Tivoli, des Marseillais viennent constater l’étendue des dégâts. Tous, ou presque, confient la même chose: une explosion énorme, que certains ont d’abord prise pour des feux d’artifice. "Cela arrive parfois le samedi soir, reconnaît Viviane. Au départ, on ne s’est pas inquiété. Et puis on a entendu les sirènes..."

"J’étais dans mon lit, pas encore endormi, et j'ai entendu un bruit sourd, très court, a confié Rémi, 35 ans, à nos confrères de l’AFP. J'ai senti les fenêtres, les murs et les menuiseries vibrer. Quelques secondes après, une nuée d'oiseaux a survolé ma rue en piaillant."

Aux premières loges malgré elle, Mireille regardait tranquillement la télé quand elle a entendu "une bombe exploser" de l’autre côté du boulevard. "Je me suis levée. J’ai vu un champignon de poussières et puis le feu."

Un peu plus de six heures plus tard, elle assistait impuissante à l’effondrement de l’immeuble adjacent au numéro 17.

Près de 200 personnes évacuées

Encore plus près du drame, Roland a "tout perdu" dans l’effondrement de son appartement au 4e étage du numéro 15. "On a entendu une énorme déflagration, a décrit le jeune homme à La Provence. Je suis tout de suite allé voir mes deux enfants. Quand on a essayé de quitter l’immeuble, j’ai vu le plancher du 3s’effondrer. On s’est réfugiés sur la terrasse avant d’être évacués par la grande échelle des pompiers."

Comme près de 200 autres personnes, il a été évacué et a passé la nuit à l’hôtel avec sa famille. Pendant ce temps, les opérations de secours se poursuivaient. Les heures passantes, la fumée se faisait moins prégnante. Pas l’émoi des Marseillais.