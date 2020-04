Respect du confinement : face à un "relâchement" Monaco et la France coordonnent leurs contrôles pendant le week-end de Pâques et renforcent la répression

Certains ne manquent décidément pas de toupet et, pris la main dans le sac, rivalisent d’excuses déroutantes, voire carrément pathétiques.

Responsable du point de contrôle de la Sûreté publique, hier devant le Monte-Carlo Bay, à Monaco, le lieutenant Alessandri confiait une perle du genre. "Une personne nous a dit qu’elle n’avait pas la télé et ne lisait pas le journal et qu’elle n’était pas au courant qu’il y avait le coronavirus."



"À Roquebrune, on a aussi entendu : “Ah bon ? On n’est pas à Monaco ?” », sourit le commissaire Le Pollozec avant de briefer ses troupes devant le Monte-Carlo Beach. "On contrôle tout et on ne fait pas de cadeaux ! Pas d’état d’âme, c’est 135 euros." Quelques minutes suffiront pour qu’un couple russe double la mise avec panache… et ridicule.



Une grosse berline allemande immatriculée à Monaco s’arrête. A son bord, un couple. Au volant, Madame, enceinte, daigne couper le moteur et justifie par un rendez-vous médical en France son besoin urgent de passer. Ni l’un ni l’autre ne présentent d’attestation dérogatoire de circulation. Condescendante à souhait, Madame prend son téléphone prétextant que quelqu’un va la sortir de ce pétrin. Pas de réponse…

Mise en danger d’autrui



Assise, tout en toisant les agents de police, elle filme le contrôle dont elle fait l’objet alors que Monsieur hausse le ton… Une vingtaine de minutes plus tard, c’est menotté car "récalcitrant et outrageant" que Monsieur prendra la route du commissariat de Menton. Quant à Madame, elle ira retirer de l’argent non loin pour s’acquitter de sa faute.

Sauf que, jeudi soir, niant toujours ses torts, Monsieur était toujours en garde à vue à attendre que le Parquet tranche son sort. État d’urgence oblige, son comportement relevait de la mise en danger d’autrui.

"Il y a des mesures d’urgence sanitaires en place, à partir du moment où on commet une infraction et qu’on n’obtempère pas sur la verbalisation, le délit peut être retenu", résume le commissaire Le Pollozec qui, quelques minutes plus tard, aura à le rappeler à un… avocat ! Avant que ce dernier fasse demi-tour sans amende… pour l’instant. Car tous les Monégasques contrôlés jeudi ont fait l’objet d’un signalement aux autorités de la Principauté.



À deux pas, alors que les barrages se levaient, un père et son fils se glissaient sous la rubalise barrant l’accès à la plage pour se cacher derrière les rochers. Avec succès. Pour cette fois…

Ces prochains jours, la police aux frontières renforcera les 150 policiers nationaux et plus de 80 militaires déployés chaque jour à l’est du département en continu.

"Nous sommes courtois mais fermes", prévient le commissaire Le Pollozec quelques jours après le coup de gueule du préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez.

Les gendarmes dotés de visières

de protection imprimées en 3D