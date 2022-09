Refus d’obtempérer mortel à Nice: "Je pense que le policier a paniqué"

"Avec mes employés, on a vu un SUV. Je l’ai entendu arriver à toute vitesse, piler, j’ai entendu le grincement du pneu sur le bitume." Mercredi soir, Mousse Traoré, chef d’entreprise dans le BTP, rentrait du travail avec des collègues lorsqu’il est tombé sur la course-poursuite entre un équipage de la police nationale et un SUV volé, un Hyundai Tucson immatriculé dans le Var. Quelques minutes plus tard, un des deux policiers faisait feu, touchant mortellement le conducteur.

Mousse Traoré revient sur le début de la scène. Il raconte que le véhicule des fuyards a failli rentrer dans une voiture à l’arrêt juste devant eux. "Le conducteur a pilé, contourné le véhicule et en contournant le véhicule, la police arrivait en face. Les policiers se sont arrêtés. L’individu qui conduisait le véhicule a essayé d’éviter la police pour s’échapper et ne pas se faire arrêter. La police a suivi son mouvement. Les deux voitures se sont fraquées, se sont rentrées dedans."

Une fois les véhicules immobilisés, un policier est alors sorti et s’est présenté sur le côté conducteur du SUV volé. Puis il a fait feu après plusieurs sommations, selon Mousse Traoré. "Pour quelle raison fait-il feu? Je n’ai pas compris, le véhicule est immobilisé, il ne peut pas s’échapper, il a une arme à la main. Le jeune ne peut pas ouvrir la portière pour partir en courant, c’est impossible. Pourquoi il fait feu? Si les deux individus sont immobilisés dans le véhicule, il y a juste à attendre les renforts. Pourquoi il n’a pas cassé la vitre avec la crosse de son pistolet?"

Après le coup de feu, Mousse Traoré est allé voir le policier qui venait de tirer. "Il disait qu’il avait mal au coude, il disait avoir cogné la tête car le choc entre les deux voitures a été violent, c’était vraiment violent. Le policier a remis son arme dans le fourreau, il est allé s’asseoir sur le trottoir, et il a appelé sa femme. Ça ne passait pas, il réessayait, ça passait sur répondeur. Son collègue est arrivé. Il a essayé de le rassurer en lui disant qu’il avait bien fait son boulot, pour qu’il puisse se calmer, car il était en panique. Il tremblait, il était tout rouge. J’ai demandé qu’on lui amène une bouteille d’eau, on lui a amené, pour qu’il se calme. Son collègue lui a dit lève toi et assieds toi par terre. À ce moment, il a dit (N.D.L.R.: au policier qui avait tiré), je vais prendre ton arme. Il l’a enlevée du fourreau, a enlevé sa propre arme du fourreau et a mis l’arme de son collègue dans son fourreau, sans son chargeur."

Comment ce témoin explique-t-il l’enchaînement mortel des faits? "Je pense que le policier a réellement paniqué. Quand il s’est approché, le conducteur du SUV a essayé de faire marche arrière pour s’échapper. Il n’a pas essayé de rentrer dans la police pour casser leur voiture ou pour tuer des policiers. La seule chose, à mon sens, c’est qu’ils essayaient tant bien que mal d’échapper à la police. Il a percuté le véhicule, certes, mais il n’a pas touché un officier. Les deux véhicules étaient immobilisés, ils étaient braqués. Pourquoi on tire? Je ne comprends pas."