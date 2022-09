Réfugiées ukrainiennes agressées près de Monaco: un Ukrainien interpellé et placé en garde à vue

Rebondissement dans l'affaire des deux réfugiées ukrainiennes agressées à Roquebrune-Cap-Martin. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue ce mardi. Selon nos informations, il est de nationalité ukrainienne.

Alina et Olena, originaire d'Izioum ville libérée de l'occupation russe dans le week-end, avaient été rouées de coups dimanche soir vers 22h30 lors d'une promenade en bord de mer.

Frappées parce qu'elles écoutaient une musique... ukrainienne

Elles écoutaient une musique ukrainienne quand un homme parlant russe s'est jeté sur elles et les a frappés à plusieurs reprises. "Il m’a frappé au visage, je suis tombée par terre et il m’a donné des coups de pied. Il a ensuite frappé ma mère à trois reprises", a raconté Alina à Nice-Matin. En Ukraine, environ 25% de la population est russophone, notamment dans l'Est du pays.

Les deux femmes ont été hospitalisées à Menton. Olena a le nez cassé.

Le ministère ukrainien des affaires étrangères s'était saisi de l'affaire

L'affaire est remontée jusqu'à Kiev où le porte-parole du ministre ukrainien des Affaires étrangères a évoqué un "incident odieux". Il avait aussi demandé une "enquête rapide" pour retrouver l'auteur des coups. "Les agresseurs doivent être punis. Nos diplomates interagissent avec la police française sur cette attaque", avait expliqué Oleg Nikolenko, le porte-parole de ministre ukrainien des Affaires étrangères.

"Un incident odieux" pour l'ambassade d'Ukraine à Paris

L'ambassade d'Ukraine en France avait également réagi à cette agression. "Nous suivons de près la situation des deux Ukrainiennes victimes d’une agression dans Sud de la France. Nos consuls sont en contact avec les 2 femmes, qui ont reçu l’assistance médicale nécessaire. Nous coopérons avec les autorités pour une enquête rapide sur cet incident odieux", avait écrit l’ambassade sur Twitter.