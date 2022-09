Recherché depuis une tentative de braquage à Monaco, un couple repéré et interpellé dans le Var

Au même moment, ils aperçoivent sur le quai Léon-Condroyer l’homme et la femme figurant sur la capture d’écran de la vidéosurveillance de la boutique et qui illustrait l’article. "On les a reconnus et on a prévenu la douane en poste ici, qui a alerté la gendarmerie."

Le couple était en train d’embarquer à bord d’une navette maritime faisant la liaison entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez. C’est à son arrivée qu’il a été interpellé par les forces de l’ordre et emmené pour être interrogé.

La sûreté publique de Monaco avait diffusé, le 29 septembre, un message d’alerte suite à la tentative de braquage dans une bijouterie de la Principauté.

Deux jours avant, un homme et une femme s’étaient présentés à la boutique, recherchant une montre de valeur (autour de 20.000 euros) pour soi-disant l’anniversaire de madame. Le couple était armé mais avait pris la fuite, dérangé par l’arrivée d’une personne de la maintenance.

Depuis, les deux jeunes étaient activement recherchés.