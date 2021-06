Rave-party sauvage en Bretagne: le site évacué, 5 personnes en garde à vue après les violents affrontements

"Une opération d'évacuation est en cours sur le site de la rave-party pour y mettre fin", a tweeté la préfecture.

Un épais nuage de gaz lacrymogène a recouvert le site où des affrontements avaient eu lieu dans la nuit entre gendarmes et teufeurs. Au moins 25 cars de gendarmes mobiles et de CRS étaient positionnés aux abords du principal accès au site et un hélicoptère tournait au-dessus de Redon.

Vendredi soir, vers 22H30, les gendarmes avaient tenté d'empêcher l'installation de cette rave-party interdite et organisée en hommage à Steve Maia Caniço, jeune Nantais mort noyé dans la Loire il y a deux ans lors de la Fête de la musique.

De violents affrontements avaient suivi pendant plusieurs heures et fait plusieurs blessés côté gendarmerie et participants. Un jeune homme de 22 ans a "perdu une main", avait notamment indiqué le préfet Emmanuel Berthier.

Cinq personnes en garde à vue

Plus tôt dans la journée de samedi, cinq hommes avaient été placés en garde à vue, a annoncé le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc.

Dans un communiqué, le procureur a annoncé l'ouverture d'une enquête "relative aux violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique (gendarmes)". "Cinq hommes (nés en 2001, 2002, 1998, 1999 et 1984, sans antécédents judiciaires à l'exception du dernier) sont actuellement en garde à vue", a-t-il précisé.

Deux autres enquêtes judiciaires sont en cours, a ajouté M. Astruc. La première "pour blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois faisant suite aux graves blessures d'un jeune homme né en 1999, demeurant à Rennes, inconnu de la justice".

Le procureur a indiqué que ce jeune homme "subit actuellement une intervention chirurgicale tendant à une amputation" de la main. "L'enquête a été confiée à la Section de recherches de Rennes. Elle doit permettre de déterminer les circonstances exactes et l'origine de ces blessures", précise-t-il.

Enfin une autre enquête a été ouverte relative à l'organisation de la free party. Une tentative de dispersion de ce teknival illégal a tourné à l'affrontement violent entre fêtards et gendarmes, dans la nuit de vendredi à samedi à Redon (Ille-et-Vilaine), faisant plusieurs blessés.