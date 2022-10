Rattrapé par les policiers après un refus d’obtempérer, il tente de s'enfuir à pied et de se réfugier dans un immeuble de Nice

Quotidiennement, les forces de l’ordre sont confrontées à des refus d’obtempérer. Ce jeudi 13 octobre n’a pas échappé à la règle. Il était 19h15, chemin Château Saint-Pierre à Nice, dans le quartier de l’Ariane, quand un équipage de la Brigade anti-criminalité (BAC) a cherché à contrôler un véhicule qui circulait à vive allure.

Selon la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP), le conducteur en décidait autrement et tentait de prendre la fuite. Se sentant pris, le chauffeur abandonnait sa voiture et se réfugiait dans un immeuble. Il était rapidement localisé et interpellé.

Lors de la fouille, les policiers ont trouvé 254 grammes de résine de cannabis et 345 euros.

Il a été placé en garde à vue. La Sûreté départementale a été chargée de l’enquête.