Rassemblement contre les "bassines" à Sainte-Soline: ce que l'on sait des affrontements de samedi

Avec un manifestant toujours entre la vie et la mort lundi d'après les organisateurs, deux selon les autorités, le bilan est bien plus lourd qu'après de précédentes mobilisations en 2021 et 2022. Les deux camps s'en rejettent la responsabilité.

Qui a manifesté?

Selon la préfecture, 6.000 personnes, dont un millier d'"activistes violents", français et étrangers, ont participé au rassemblement. D'après les organisateurs, il y a eu 30.000 manifestants: "pas d'+éléments radicaux+ mais un peuple de l'eau qui se soulève".

Lors de la dernière mobilisation à Sainte-Soline fin octobre, les autorités en avaient décompté 4.000, les organisateurs 7.000.

Selon des journalistes de l'AFP, la foule était beaucoup plus fournie, plus jeune et plus déterminée samedi. Divisés en trois cortèges, du moins au plus virulent, les manifestants, majoritairement masqués, ont d'abord déambulé dans les champs dans une ambiance festive, certains y ramassant de nombreuses pierres.

Le but affiché par les organisateurs était "d'encercler" le chantier de la retenue d'eau pour le "stopper" ; ils avaient brièvement réussi à y pénétrer à l'automne malgré les forces de l'ordre.

Face à eux, 3.200 gendarmes et policiers ont été mobilisés dès vendredi pour empêcher d'accéder à la "bassine", deux fois plus qu'il y a cinq mois.

Une réponse "proportionnée"?

Les affrontements ont rapidement éclaté aux abords de la "bassine", déclenchés selon un rapport publié mardi par la préfecture par de "premières attaques contre la gendarmerie" à coups de cocktails Molotov et de tirs de mortier d'artifice.

Les autorités ont dénoncé "un déferlement de violence inouï de la part d'individus armés, violents" qui "avaient pour projet de blesser ou de tuer des gendarmes". Selon elles, la riposte a été ciblée et "proportionnée", avec 4.000 grenades lacrymogènes et de désencerclement tirées au total.

La Ligue des droits de l'Homme, qui avait mandaté des observateurs sur les lieux, a dénoncé au contraire "un usage immodéré et indiscriminé de la force" sur l'ensemble des manifestants.

"Dès l'arrivée des cortèges, les gendarmes leur ont tiré dessus" grenades lacrymogènes, grenades assourdissantes, grenades explosives de type GM2L et GENL, affirme la LDH, évoquant aussi des tirs de LBD 40, dont certains "depuis des quads", pratique proscrite.

Lundi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a démenti ce dernier point avant de faire machine arrière, des images - dont une photo de l'AFP - confirmant les dires de la LDH. Deux gendarmes ont été suspendus et l'IGGN a ouvert une enquête.

Selon des journalistes de l'AFP, à l'arrivée des deux premiers cortèges, plus calmes, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes en premier, les affrontements durant alors plus d'une heure. Tandis que quatre véhicules de gendarmerie brûlaient, un petit groupe de manifestants a réussi à passer un des deux grillages du chantier, avant d'être repoussé devant des blindés.

Quel bilan?

Selon le parquet de Niort, 47 gendarmes ont été blessés, dont deux hospitalisés jusqu'à lundi. Ce bilan inclut 18 prises en charge pour des "traumatismes sonores". Sept manifestants ont été officiellement secourus, dont trois hospitalisés avec deux pronostics vitaux engagés.

D'après les organisateurs, un seul de ces blessés graves restait entre la vie et la mort mardi. Le parquet a ouvert une enquête sur l'origine de ces blessures, imputées à une grenade et un LBD par les proches des victimes.

Les organisateurs évoquent 200 manifestants blessés, dont 40 graves avec de nombreuses "mutilations" dont une perte d'œil.

"Aucune leçon n'a été tirée de la mort de Rémi Fraisse", ont déploré mardi le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France. Ce militant écologiste de 21 ans avait été tué en 2014 par l'explosion d'une grenade tirée par un gendarme lors d'une manifestation contre un projet de barrage à Sivens (Tarn).

M. Darmanin a annoncé mardi la prochaine dissolution du mouvement des Soulèvements de la terre, l'un des organisateurs de la manifestation, accusé d'être à l'origine des "actions violentes".