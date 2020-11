Racket sur fond de municipales à Menton: les suspects déférés, les enquêteurs s'interrogent sur d'étranges liens

Le milieu du grand banditisme azuréen était-il en train de faire main basse sur Menton? C’est en tout cas la conviction que semblent avoir acquise les enquêteurs de la PJ et du GIR.

Au terme de plus d’un an d’étroites surveillances et d’écoutes téléphoniques, les policiers ont mené lundi un vaste coup de filet dans les Alpes-Maritimes, mais aussi le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, l’Oise, la Haute-Corse et même en Espagne.

C’est d’ailleurs dans le sud de la péninsule ibérique, à Malaga, que le présumé "parrain" de ce qui serait, ni plus ni moins, qu’une recomposition du milieu azuréen a été interpellé.